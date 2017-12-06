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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:48  06 декабря 2017 0

Генпрокуратура обвинила Саакашвили по трем статьям

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Сторонники Саакашвили защищают его от силовиковФото: depositphotos.com © URA.RU

Генпрокуратура Украины озвучила, нарушения по каким уголовным статьям инкриминируются опальному политику Михаилу Саакашвили. Бывшего главу Одесской области подозревают в покушении на преступление, совершенное группой лиц по сговору, в содействии участникам преступных организаций, а также в сокрытии преступной деятельности.

Статьи на своей странице в Twitter озвучил пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, пишет «Федеральное агентство новостей». «Объявлен в розыск Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины», — написала Сарган.

Ранее сотрудники СБУ задержали Михаила Саакашвили, но его сторонники вызволили политика из рук силовиков. Активисты организовали около здания Верховной Рады в Киеве палаточный лагерь, в котором собираются все недовольные политикой президента Украины Петра Порошенко. Утром 6 августа правоохранители попытались штурмом взять лагерь и задержать Саакашвили, но не нашли его, перепутав палатки.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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