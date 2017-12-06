Генпрокуратура обвинила Саакашвили по трем статьям

Генпрокуратура Украины озвучила, нарушения по каким уголовным статьям инкриминируются опальному политику Михаилу Саакашвили. Бывшего главу Одесской области подозревают в покушении на преступление, совершенное группой лиц по сговору, в содействии участникам преступных организаций, а также в сокрытии преступной деятельности.
Статьи на своей странице в Twitter озвучил пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, пишет «Федеральное агентство новостей». «Объявлен в розыск Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины», — написала Сарган.
Ранее сотрудники СБУ задержали Михаила Саакашвили, но его сторонники вызволили политика из рук силовиков. Активисты организовали около здания Верховной Рады в Киеве палаточный лагерь, в котором собираются все недовольные политикой президента Украины Петра Порошенко. Утром 6 августа правоохранители попытались штурмом взять лагерь и задержать Саакашвили, но не нашли его, перепутав палатки.