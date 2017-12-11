Пермяки пожаловались на «неработающие» бесплатные пересадки в трамваях

В Перми ввели систему бесплатных пересадок на электротранспорте. Однако пассажиры жалуются, что она не работает. По факту им приходится платить дважды за проезд на двух трамваях или троллейбусах.
С 1 ноября пассажиры общественного транспорта Перми в течение 40 минут смогут бесплатно пересаживаться на трамвайных и троллейбусных маршрутах. Эта мера стала своеобразной компенсацией горожанам за сокращение ряда маршрутов. Однако на практике воспользоваться ей довольно сложно. Все дело в том, что некоторые трамваи и троллейбусы ходят очень редко и пассажиры просто не успевают вписаться в установленный временной интервал.
«Вы, наверно, ещё не все знаете, что трамваи и троллейбусы сократили — их стало в два раза меньше. Для вас сделали пересадки в течение 40 минут, только вот ждать приходится по часу, а вы уши развесили, что халява будет. Не надо выливать всё своё г… на водителей и кондукторов — идите в управу и обливайте начальников своим удобрением словесным», — пишет в Сети один из сотрудников «Пермгорэлектротранса».
В пресс-службе пермской мэрии корреспонденту «URA.RU» пояснили, что по будним дням, в час пик, средний интервал на востребованных маршрутах составляет 5-7 минут, на менее востребованных — 15-16 минут.
«Синхронизация маршрутов и сопутствующее снижение рейсов позволило снизить дублирование маршрутов друг другом на одних и тех же участках. Кроме того, теперь пассажиры, не дожидаясь нужного вагона, могут сесть на любой трамвайный маршрут и пересесть впоследствии на необходимый, что позволяет не только сократить расходы, но и снизить время ожидания. Пересадочная сеть предполагает возможность самостоятельного построения своего маршрута», — говорят в администрации.
За первый месяц работы системы было совершено более 100 тысяч пересадок.