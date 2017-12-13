05:53 13 декабря 2017 0

Киев удерживает более 300 пленных, самопровозглашенные республики — 76 Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В настоящее время Киев, Донецк и Луганск готовы к завершению процесса обмена военнопленными. Речь идет о 74 украинских пленных и 306 — донбасских. Неясной остается судьба порядка 30 человек: представители Украины заявляют, что эти люди не желают возвращаться в самопровозглашенные народные республики.

Как сообщают «Известия», стороны настроены решить вопрос до 25 декабря. Уже на следующей неделе состоится заседание контактной группы в Минске. В ходе встречи будут согласованы окончательные списки. Намерения украинской стороны провести честный обмен подтверждает и то, что именно представители Киева предложили отправить к «отказникам» независимых представителей, которые смогут подтвердить, что люди действительно не желают ехать домой.

Эксперты уверены: Киеву было важно еще раз удостовериться, что Москва поддерживает подобный сценарий. А та, в свою очередь, позитивно оценивает сдвиги в данном вопросе после министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина на саммите глав внешнеполитических ведомств в Австрии.

Напомним, представители ДНР и ЛНР заявили о готовности к обмену «всех на всех» в середине ноября. Как ранее писало «URA.RU», камнем преткновения в решении вопроса было понимание сторонами, кого можно считать пленными. Если Киев изначально стоял на позиции обмена теми, кто был захвачен противником непосредственно в ходе военного конфликта, то ДНР и ЛНР требовали включить в списки всех политзаключенных, имеющих отношение военному конфликту.