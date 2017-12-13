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Главные новости Челябинской области
18:14  13 декабря 2017 0

На Урале строители ледового городка вмонтировали в скульптуру живую рыбу. ФОТО

Замерзшая рыба стала звездой соцсетейФОТО: Pikabu.ru

Строители ледового городка в Копейске Челябинской области порадовали соцсети своей невнимательностью. При возведении одной из новогодних построек рабочие не заметили рыбу, вмерзшую в лед.

Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к замерзшей рыбине, но одновременно опасаются, что рыба привлечет интерес пьяных вандалов, которые попытаются разбить лед. Часть комментаторов отметила, что «встроенные» в лед замерзшие рыбы ранее были замечены на японских новогодних катках, но там это было сделано осознанно.

«Неплохо смотрится, пусть так и остается», «Может, часть концепции городка?», «Это окунь или язь — плохо видно», «Ну, сейчас главное, чтобы алкаши какие-нибудь не расхреначили весь лед», «У нас в Хантах тоже так делали, пока зоозащитники не начали возмущаться», — пишут обитатели Сети.

Сергей Макеев
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