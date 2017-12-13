21:00 13 декабря 2017 0

В депутатском запросе за подписью Кукушкиной германский парламент назвали городом Скрин депутатского запроса Елены Кукушкиной в Департамент образования Нового Уренгоя

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