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Главные новости к этому часу:
Свердловскую область хотят переименовать без референдума. Инициативу поддержала церковь.
Сегодня Госдума решила поддержать семьи с детьми. Но помогут ли эти меры победить демографическую проблему в России? Узнайте у нас.
Живодеров будут наказывать. Теперь хулиганам грозят крупные денежные штрафы и реальный срок.
Тюменские родители взбунтовались против лекций о сексе. Детям в школе рассказали о ВИЧ и его причинах, но их родным это не понравилось.
На Урале ВИЧ-диссидентка умерла от СПИДа. Женщина предпочла скончаться, но не пить лекарства от ВИЧ.
Депутат с Ямала попросила проверить выступление школьника в «Бундестаге». С ее слов, «Бундестаг» — это город.