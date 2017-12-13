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13 декабря 2017
21:00  13 декабря 2017 0

Бунт против лекций о сексе, живодеров накажут и «город Бундестаг». Главное за день — в подборке «URA.RU»

В депутатском запросе за подписью Кукушкиной германский парламент назвали городомСкрин депутатского запроса Елены Кукушкиной в Департамент образования Нового Уренгоя

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Главные новости к этому часу:

Свердловскую область хотят переименовать без референдума. Инициативу поддержала церковь.

Сегодня Госдума решила поддержать семьи с детьми. Но помогут ли эти меры победить демографическую проблему в России? Узнайте у нас.

Живодеров будут наказывать. Теперь хулиганам грозят крупные денежные штрафы и реальный срок.

Тюменские родители взбунтовались против лекций о сексе. Детям в школе рассказали о ВИЧ и его причинах, но их родным это не понравилось.

На Урале ВИЧ-диссидентка умерла от СПИДа. Женщина предпочла скончаться, но не пить лекарства от ВИЧ.

Депутат с Ямала попросила проверить выступление школьника в «Бундестаге». С ее слов, «Бундестаг» — это город.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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