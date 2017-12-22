В Кемерове учитель задала семиклассникам гимназии №1 прочитать рассказ с эротическим содержанием и написать по нему сочинение. Родителей возмутила тема детской работы по произведению писателя Тибора Фишера «Коллекционная вещь», где довольно откровенно описываются сцены интимной близости.
«Через три минуты восемь секунд Никки подымает глаза и приказывает: „Кончай“. Он подчиняется, семя извергается в потолок, после чего Никки предлагается ряд медикаментозных средств, которые он отбирает у школьников, когда читает им лекции», — приводит сайт VSE42.Ru строки из рассказа. Прочитав творение Тибора, несколько родителей запретили детям читать это произведение.
На претензии взрослых учитель заявила, что она с учениками будет «рассматривать понятие вечности искусства и цикличности времени». По ее словам, все ученики, обучающиеся по учебнику Рыбченковой, изучают Тибора Фишера. Управление образования Кемерово уже создало комиссию, которая разберется в ситуации.