12:16 26 декабря 2017 1

Водители считают, что региональные партнеры «Яндекс.Такси» просто мошенники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сургутские водители «Яндекс.Такси» жалуются, что им не переводят деньги за работу. Об этом «URA.RU» рассказал местный таксист Ильшат Камаев.

По словам Камаева, проблемы у местных операторов начались осенью. «То перестают переводить, то на связь не выходят, потом говорят, что были проблемы с выводом денег. Сам я работаю через ИП „Рамазан“, но, говорят, и у других операторов такие же проблемы. Сейчас мне должны 5 тысяч рублей, в техподдержке сказали, что каждый день переводят деньги операторам, поэтому разбираться надо с ними. Но разобраться я не могу — денег нет, на звонки не отвечают», — прокомментировал Ильшат Камаев.

Таксист собирается обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Компанию ему, скорее всего, составят и другие водители — сейчас эта ситуация обсуждается в соцсетях. Получить комментарий в ИП« Рамазан» не удалось — телефон предпринимателя отключен. Представитель техподдержки водителей «Яндекс.Такси» пока не ответил на вопросы корреспондента агентства, на момент публикации скандал не прокомментировали и в пресс-службе «Яндекса».

В Югре сервис «Яндекс.Такси» запустили летом 2017-го года. Местные таксисты заключают договоры с региональными операторами — партнерами сервиса, которые являются посредниками между «Яндексом» и водителями. Только в Сургуте таких компаний несколько десятков.