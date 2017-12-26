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26 декабря 2017
17:29  26 декабря 2017 2

В Екатеринбурге под землю провалился внедорожник. ФОТО

Машина провалилась сразу же, как только припарковаласьФото: читатель «URA.RU»

Инцидент произошел в Екатеринбурге возле дома на улице Орденоносцев. По словам очевидцев, едва женщина подъехала и припарковалась на «Лексусе», как передняя часть кузова автомобиля тут же ушла под землю. Тротуарная плитка рассыпалась, и образовался провал. У автомобиля оказался поврежден бампер.

Как рассказали «URA.RU» очевидцы, в этом месте в щели между плитками из-под земли несколько дней шел пар. «Наши сотрудники выезжали на происшествие по вызову диспетчера, осмотрели провал. Выяснили, что эти сети не стоят на балансе Екатеринбургской теплосетевой компании. Кому принадлежат коммуникации неизвестно, это может установить администрация Чкаловского района», — сообщила «URA.RU» Светлана Тимченко, пресс-секретарь ЕТК.

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Фото: читатель «URA.RU»

Александр Лукманов
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