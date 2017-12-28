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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
10:37  28 декабря 2017 0

Дело обманутых челябинских дольщиков передали на уровень области

Дело по заявлению дольщиков завели в ноябре 2017 годаФото: «ВКонтакте» «Соседи. ЖК Яркая жизнь»

Уголовное дело о хищении средств дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь» будут расследовать в Главном следственном управлении южноуральского ГУ МВД. Материалы туда передали из городского управления полиции.

Причиной такого решения стала повышенная сложность расследования, сообщили в пресс-службе регионального министерства. «Для раскрытия данного преступления создана специализированная следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников», — подчеркнули в региональном полицейском главке. Ход расследования проконтролируют также в прокуратуре Челябинской области.

Как писало «URA.RU» ранее, уголовное дело по факту хищения средств дольщиков при возведении жилых домов жилого комплекса «Яркая жизнь» в Челябинске возбудили в ноябре 2017 года. Основным застройщиком микрорайона выступила строительная компания «Майлстоун Девелопмент». Строительство не было завершено в установленные сроки, а документы по вводу в эксплуатацию не были оформлены.

Дольщики 22 декабря провели пикет у здания генконсульства США в Екатеринбурге. Активисты хотят помешать совладельцу компании «Майлстроун девелопмент» Антону Дудину получить вид на жительство в Штатах.

Юрий Викторов
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