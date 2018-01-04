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05 января 2018
04 января 2018
21:16  04 января 2018 2

Сестра Фриске показала раритетные снимки певицы. ФОТО

Кадры были сделаны на Новый год в ТаиландеФото: Instagram friske_natalia

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала кадры из их детства. Фотографии были сделаны в 1996 году в Таиланде.

«1996 год Всей семьёй в тае…как щас помню этот Новый год. Мы с Жанной сильно болели. ((Как только температура снижалась хотяб до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по таю)», — написала она в Instagram.

Ранее Наталья Фриске опубликовала другие детские снимки с сестрой. «Я так долго искала эти фотки. Думала они сгорели (так счастлива что их нашла у тебя, моя малышка. безумно скучаю. 2.6…», — отметила она в соцсети.

Подписчики сестры певицы поблагодарили ее за редкие снимки и пожелали здоровья. «Знаете, вчера только я ночью смотрела передачу про Вас и плакала, когда вспоминали ее. Эти 2 года конечно для вас были самыми тяжелыми. И теперь пусть Платон будет жить той жизнью о которой мечтала Жанна, и пусть Шепелев наконец-то позволит Вам видится с ним», — написала sweet__87a.

Как писало «URA.RU», Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе от рака. Ей был 41 год. Последние три месяца жизни певица провела в коме. Отец покойной певицы готов отдать ее гражданскому мужу, телеведущему Дмитрию Шепелеву долю в загородном доме. Единственное условие, которое поставил мужчина — разрешение чаще видеться с внуком Платоном.

Юрий Викторов
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