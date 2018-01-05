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05 января 2018
Главные новости Москвы
15:03  05 января 2018 0

«Ведомственный патриот» Мединский признался, почему ему не нравится рэпер Гнойный. ВИДЕО

12-е Совещание министров культуры государств — членов ШОС. Москва, мединский владимир
У Владимира Мединского в прошлом году родилась дочьФото: Антон Белицкий © URA.RU

Министр культуры Владимир Мединский назвал главное событие прошлого года в личной жизни и объяснил почему не покупает биткоины. Кроме того, он признался, за что не любит рэпера Гнойного.

В блиц-интервью RT Владимир Мединский рассказал, что в 2017 году его порадовало рождение дочери. Он не смог вспомнить своего хорошего поступка, отметив, что «делаем много хорошего, сложно выбрать что-то одно». На вопрос, есть ли у него биткоины, министр ответил, что «те, кто помнит Мавроди, биткоинами не занимаются».

Он также рассказал, почему рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) нравится ему больше, чем Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Гнойный. «Oxxxymiron. Мне второго [Гнойного] название не нравится — противная кличка», — отметил Мединский. Он также признался журналистам. что является «ведомственным патриотом».

Напомним, что 6 августа в Санкт-Петербурге состоялся рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным. Запись поединка, в котором победу одержал Гнойный, на YouTube уже набрала более 29 млн просмотров.

Нина Калинина
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