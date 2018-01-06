Исторический парк «Россия — моя история» в Петербурге за первые два дня работы в новом году посетили более 23 тысяч человек. Самыми популярными оказались экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы», сообщил в своем блоге в Живом Журнале сетевой публицист Николай Камнев.
«Приятно видеть, что новый формат интерактивной подачи информации получает такое принятие у людей», — отметил Камнев в своем посте. Он также подчеркнул, что несмотря на большое количество посетителей, организация пространства позволяет всем чувствовать себя комфортно. «Двадцать первый век, что тут скажешь», — подытожил блогер.
К слову, в парке открылась интерактивная экспозиция по истории Санкт-Петербурга. Кроме того, в ближайшие четыре месяца, до 1 апреля, посещение исторического парка будет бесплатным.