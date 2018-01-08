Самбурская выгнала мужа из-за интервью свекрови

Актриса Настасья Самбурская готовится к разводу с мужем. Над причиной внезапного разрыва сейчас гадают как поклонники актрисы, так и СМИ.
Звезда сериала «Универ» и новая ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» Настасья Самбурская и молодой актер-фотомодель Кирилл Дыцевич сыграли свадьбу осенью прошлого года. Их называли самой красивой парой шоу-бизнеса. Однако идиллия длилась недолго: в начале этого года Наталья выгнала мужа из дома.
По информации «Газеты DAILY», возможной причиной скандала стало интервью матери Кирилла Нины Владимировны. Она рассказала журналистам о личной жизни молодых супругов. И хотя свекровь говорила о невестке только хорошее, Самбурскую это интервью сильно разозлило, поскольку она не давала на него разрешения.
Поклонники не теряют надежду на то, что пара помирится. Однако в свадебное путешествие, которое супруги планировали в январе, Настасья Самбурская отправилась без мужа. Компанию ей составила подруга Наталья Рудова.