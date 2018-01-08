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09 января 2018
08 января 2018
22:09  08 января 2018 0

Самбурская выгнала мужа из-за интервью свекрови

Молодая пара не поехала в свадебное путешествиеФото: Instagram/Настасья Самбурская

Актриса Настасья Самбурская готовится к разводу с мужем. Над причиной внезапного разрыва сейчас гадают как поклонники актрисы, так и СМИ.

Звезда сериала «Универ» и новая ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» Настасья Самбурская и молодой актер-фотомодель Кирилл Дыцевич сыграли свадьбу осенью прошлого года. Их называли самой красивой парой шоу-бизнеса. Однако идиллия длилась недолго: в начале этого года Наталья выгнала мужа из дома.

По информации «Газеты DAILY», возможной причиной скандала стало интервью матери Кирилла Нины Владимировны. Она рассказала журналистам о личной жизни молодых супругов. И хотя свекровь говорила о невестке только хорошее, Самбурскую это интервью сильно разозлило, поскольку она не давала на него разрешения.

Поклонники не теряют надежду на то, что пара помирится. Однако в свадебное путешествие, которое супруги планировали в январе, Настасья Самбурская отправилась без мужа. Компанию ей составила подруга Наталья Рудова.

Виктор Жуков
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