На Южном Урале сгорел склад с семечками. ФОТО

Полтонны семечек уничтожено
500 кг жареных семечек «Джин» сгорели 8 января на складе готовой продукции в Кыштыме. Огонь полностью уничтожил металлический склад, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»
Сигнал о возгорании поступил в 10 часов утра на пульт дежурного. «Металлический склад, в котором хранились семечки, был уничтожен огнём, два вблизи расположенных здания удалось отстоять», — говорится в сообщении. Ущерб от огня подсчитывается.
Пострадавших в результате пожара нет. Снековую продукцию «Джин» производят в Златоусте. Семечки пользуются большой популярностью.
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