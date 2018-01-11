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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:10  11 января 2018 0

УГМК не смогла придумать выход из бойкота, который ее телеканалу объявили свердловские власти. Все кадровые решения отклонены

Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, козицын андрей, трофимов игорь, шелякин валерий, креков павел, свалов алексей
Руководство УГМК пока не дает внятных инструкций по развитию каналаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Екатеринбургские телекомпании, работающие в интересах медного холдинга Андрея Козицына — УГМК, в ближайшее время не получат полноценного руководителя: кадровый кризис, начавшийся в декабре с уходом экс-гендиректора АТН и «Десятого канала» Галины Левочкиной, не удалось преодолеть. Ранее обсуждался вариант назначения директором сотрудника «Областного телевидения» Виктора Шадрина или главы пресс-службы УГМК Алексея Свалова, добившегося увольнения Левочкиной.

Проблемы с назначением возникли из-за неприятия руководством Свердловской области случившейся рокировки: Левочкина была уважаема и принимаема на уровне губернатора Евгения Куйвашева. Поддерживая легендарного директора, власти прекратили контакты с назначенным врио Алексеем Кузнецовым и смогли вывести из эфира все сторонние продакшн-студии. Найти достойную замену не получается.

В связи с этим УГМК изменила свою стратегию. Собеседник в топ-менеджменте холдинга с сожалением отметил, что «сейчас канал настолько неинтересен компании, что там никакого обновления пока не предвидится». Никаких обсуждений будущих стратегий в ближайшее время не предполагается.

«Нет ни понятной стратегии дальнейшего развития телеканала, ни нормальных кадров для того, чтобы ее придумать и реализовать», — обозначают в компании две причины «анабиоза» телеканала. Рядовой сотрудник компании подтверждает: «О закрытии канала речи не идет вообще, но никаких сроков и решений руководство до сих пор не озвучивало».

Дозвониться до Галины Левочкиной и Алексея Кузнецова сегодня не удалось. Комментарий Свалова по поводу происходящего с АТН, как и прежде, предельно лаконичен: «УГМК-холдинг не имеет отношения к каналу АТН».

Антон Ольшанников
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