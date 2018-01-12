Певец Шура после операции в Кургане ест букеты от поклонников. ФОТО, ВИДЕО

13:20 12 января 2018 3

Курганцы не дали певцу соскучиться по любимым конфетам Фото: личная страница Шуры в Instagram

Певец Шура поблагодарил своих фанатов в Кургане, которые буквально засыпали его палату в клинике Илизарова цветами и подарками. Несмотря на то, что накануне певец перенес сложную операцию, он отметил, что «чувствует себя на сцене».

Шура прибыл в Курган на лечение в понедельник, 9 января. Для своих подписчиков в соцсетях артист провел небольшую экскурсию по палате в центре Илизарова. 10 января певца успешно прооперировали, в клинике ему предстоит провести еще два месяца.

«День второй после операции преподнес немало сюрпризов как для меня, так и для моих врачей, — делится Шура на своей страничке в Instagram. — С утра ко мне в палату несли цветы и подарки, чувствую себя на сцене, я, конечно, обомлел, не знаю, кого лично отблагодарить». Певец подчеркивает, что приятные презенты получили и его доктора.

Также Шура сделал неожиданное признание: «Самый первый букет я в прямом смысле этого слова съел». Далее артист уточняет, что очень любит конфеты, а на видео показывает мишку, начиненного сладостями. «Не описать той радости, которую вы мне сегодня подарили. Я счастлив и рад, что вы у меня есть, даже когда я не на сцене, а в больнице!» — заключила звезда.