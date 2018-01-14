Шурыгину возмутила «подлость» Малахова, который позвал на шоу ее насильника

22:49 14 января 2018 1

Она призналась, что сказала бы Сергею Семенову, если бы они остались наедине Фото: личная страница Дианы Шурыгиной в Instagram

Скандально известная блогерша Диана Шурыгина раскритиковала телеведущего Андрея Малахова за то, что осужденный за ее изнасилование Сергей Семенов появился в эфире программы «Прямой эфир».

«Я не думала, что Андрей и его команда опустятся до такого уровня. — написала она в своем телеграм-канале. — Ну ладно в комнате между собой обсудить и поддержать парня, написать ему письмо. Но выдавать в массы, что он ни в чем не виноват, идти против решения суда, это подло и низко я считаю. Эта история получила широкую огласку, о чем думают сами органы, отпуская насильника несовершеннолетней девочки через год с лишним домой и на телевидение в Москву, к чему они призывают? Давайте ребят, насилуйте малолеток, если они смогут доказать вину, то посидите годик, ещё и прославитесь! Куда катится этот мир?!»

Также она ответила на вопрос, чтобы бы сказала Семенову, встретившись с ним наедине: «Я бы спросила у него, раскаялся ли он, осознал свою ошибку? Я правда надеюсь, что осознал, а в массах само собой он говорит, что и осознавать нечего, ведь тогда все отвернутся от него, возможно даже родная мать».

Как писало «URA.RU», ранее недавно освобожденный по УДО Сергей Семенов посетил программу вместе с семьей. Изначально он был осужден на восемь лет колонии строгого режима, потом срок ему сократили до 3,5 года колонии общего режима, а затем и вовсе досрочно освободили из места заключения.