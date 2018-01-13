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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
00:51  13 января 2018 0

Насильник Шурыгиной дал интервью Малахову. ФОТО

Семенов еще вернется в студию Малахова в конце январяФото: страница Сергея Семенова в Instagram

Недавно освобожденный Сергей Семенов, осужденный за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной, появился в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Молодой человек посетил программу вместе с семьей.

О том, что Семенов стал героем телепередачи, рассказал сам молодой человек, опубликовав фото из студии на своей странице в Instagram. Кроме общего кадра с телеведущим и родными, Сергей также поделился фотографией с представителем движения «Гражданское право» Павлом Пятницким, который активно поддерживал юношу с самого начала скандала.

Ранее Шурыгина посоветовала Семенову начать приносить пользу обществу, научиться общаться и добрее относиться к детям и девушкам, напоминает Nation News. Чтобы этому научиться, Семенов должен, по мнению Шурыгиной, пойти работать в детский дом. Также стало известно, что молодые люди встретятся в студии Малахова в конце января, за что обоим предложили солидные гонорары.

Наталья Полетавкина
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