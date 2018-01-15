В Нижневартовске произошел пожар в одном из ангаров с транспортом, расположенном на улице Северная. У здания выгорела кровля, пострадали 3 автомобиля. По предварительным неофициальным данным, сгорели автобусы ПАЗ и КАВЗ. О факте происшествия сообщил в понедельник, 15 января, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по ХМАО-Югре Вадим Симоненко.
По данным министерства, пожар произошел ночью, в ангаре, состоящем из сэндвич-панелей, и был потушен только утром. Территория распространения огня составила 60 на 30 квадратных метров. Спасатели задействовали шесть единиц техники и 26 человек личного состава. По итогам ЧП выгорела кровля здания на площади 10 кв. метров, сгорели 3 автомобиля.
«Предварительная причина произошедшего — неисправность электрооборудования одного из транспортных средств», — комментирует Вадим Симоненко. Какая конкретно пострадала техника и кому она принадлежит, в управлении МЧС не раскрыли.