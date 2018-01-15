{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
13:47  15 января 2018 0

Крупный пожар в ХМАО оставил без автобусов жителей Нижневартовска. ВИДЕО

Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус
В Нижневартовске ночью сгорела транспортная техникаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске произошел пожар в одном из ангаров с транспортом, расположенном на улице Северная. У здания выгорела кровля, пострадали 3 автомобиля. По предварительным неофициальным данным, сгорели автобусы ПАЗ и КАВЗ. О факте происшествия сообщил в понедельник, 15 января, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по ХМАО-Югре Вадим Симоненко.

По данным министерства, пожар произошел ночью, в ангаре, состоящем из сэндвич-панелей, и был потушен только утром. Территория распространения огня составила 60 на 30 квадратных метров. Спасатели задействовали шесть единиц техники и 26 человек личного состава. По итогам ЧП выгорела кровля здания на площади 10 кв. метров, сгорели 3 автомобиля.

«Предварительная причина произошедшего — неисправность электрооборудования одного из транспортных средств», — комментирует Вадим Симоненко. Какая конкретно пострадала техника и кому она принадлежит, в управлении МЧС не раскрыли.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров