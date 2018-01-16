12:44 16 января 2018 0

Главный корпус университета может быть закрыт на время турнира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный учебный корпус УГМУ может прекратить работу на время проведения ЧМ-2018 в июне и июле. По информации «URA.RU», с высокой долей вероятности, здание будет закрыто из-за требований безопасности.

«На момент чемпионата учебные корпуса возле стадиона будут закрыты, туда даже заходить нельзя будет. Администрации вуза банально будет работать негде: помимо вопроса с помещениями, там ведь хранится вся нужная для деятельности документация», — рассказал «URA.RU» один из сотрудников учебного заведения.

В пресс-службе УГМУ информацию о возможном закрытии корпусов пока не подтвердили. «Пока обсуждения этого вопроса нет», — отметила в беседе с «URA.RU» представитель вуза Елена Бочарникова. Получить комментарий в свердловском представительстве Росгвардии оперативно не удалось.

Игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. Ранее в УГМУ заявили, что не планируют выселять студентов из общежитий на время турнира, несмотря на просьбу Минобрнауки. Свободные места в общежитии предполагалось отдать бойцам Росгвардии, которые будут обеспечивать безопасность соревнований. Тем не менее из-за чемпионата студенты-медики лишились зимних каникул.