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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:44  16 января 2018 0

«Банально работать негде будет». Главный корпус медуниверситета в Екатеринбурге собрались закрыть из-за ЧМ-2018

Клипарт. Екатеринбург, угму, уральский государственный медицинский университет, медакадемия
Главный корпус университета может быть закрыт на время турнираФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Главный учебный корпус УГМУ может прекратить работу на время проведения ЧМ-2018 в июне и июле. По информации «URA.RU», с высокой долей вероятности, здание будет закрыто из-за требований безопасности.

«На момент чемпионата учебные корпуса возле стадиона будут закрыты, туда даже заходить нельзя будет. Администрации вуза банально будет работать негде: помимо вопроса с помещениями, там ведь хранится вся нужная для деятельности документация», — рассказал «URA.RU» один из сотрудников учебного заведения.

В пресс-службе УГМУ информацию о возможном закрытии корпусов пока не подтвердили. «Пока обсуждения этого вопроса нет», — отметила в беседе с «URA.RU» представитель вуза Елена Бочарникова. Получить комментарий в свердловском представительстве Росгвардии оперативно не удалось.

Игры ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. Ранее в УГМУ заявили, что не планируют выселять студентов из общежитий на время турнира, несмотря на просьбу Минобрнауки. Свободные места в общежитии предполагалось отдать бойцам Росгвардии, которые будут обеспечивать безопасность соревнований. Тем не менее из-за чемпионата студенты-медики лишились зимних каникул.

Данил Бардин
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