21:04 17 января 2018 2

Алексею Улюкаеву передали в СИЗО коврик для йоги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на 8 лет за взятку в два млн долларов, в «Кремлевский централ» передали коврик для йоги. Бывший чиновник уже начал занятия.

Улюкаев бодр и «все у него хорошо», рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Он отметил, что экс-чиновник уже приступил к занятиям. Вместе с бывшим министром в камере находятся фигуранты уголовных дел по экономическим преступлениям. Оба сокамерника моложе экс-главы финансового ведомства, уточняет «Национальная служба новостей».

Как пояснил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, между сокамерниками нет конфликтов, Улюкаев ни на что не жалуется, но «выглядит грустным».

После заключения в СИЗО «Матросская тишина» в изолятор особой категории «Кремлевский централ» Улюкаев заявил наблюдателям, что ему ничего не надо передавать в СИЗО, писало «Федеральное агентство новостей». Тогда же Алексей Улюкаев поделился планами, что в СИЗО будет коротать время за написанием книг, думами о жизни, а также занятием йогой.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении 2 млн долларов взятки от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение по сделке «Башнефти». Бывшего чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима и поместили под стражу. Виновным Улюкаев себя не признает, его адвокаты обжалуют приговор в Мосгорсуде.