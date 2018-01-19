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20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
23:59  19 января 2018 0

Москва ответила на признание России угрозой для США

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Сергей Лавров заявил о готовности к диалогу с СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская сторона сожалеет о том, что вместе с Китаем названа угрозой в новой оборонной стратегии США. Тем не менее, Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В принципе, мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, Соединенные Штаты, конечно, стремятся свое лидерство доказывать через такого рода конфронтационные концепции», — приводит РИА «Новости» слова министра, который также добавил, что без сотрудничества России и США невозможно добиться сохранения «стратегической стабильности».

В пятницу. 19 января, как напоминает RT, министерство обороны США опубликовало новую военную стратегию, в которой Россия и США названы стратегическими соперниками Соединенных Штатов.

Сергей Демин
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