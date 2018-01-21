Польский мэр извинился перед россиянами за разбитую камнями машину

02:19 21 января 2018 0

Глава Гданьска (справа на фото) был шокирован нападением на россиян Фото: Wikimedia Commons

Мэр польского Гданьска встретился с семьей, машину которой закидали камнями прямо в центре города. Павел Адамович пригласил калининградцев в свою резиденцию, где принес пострадавшим официальные извинения.

По словам главы города, нападение на россиян стало вопиющим «проявлением неуважения, ксенофобии, национализма», потому и вызвало у него незамедлительную реакцию. «Как только я услышал, что с вами случилось, я решил пригласить вас к себе и извиниться. Гданьск — город свободы и открытости для людей независимо от их национальности и мировоззрения», — приводит слова Адамовича RT.

Напомним, шокирующий инцидент произошел с жителями Калининграда в середине января. Владелица пострадавшего автомобиля приехала в Польшу на выходные, вместе с матерью и четырехлетней дочерью. По словам россиянки, прибывшие на вызов полицейские занялись проверкой документов пострадавших, игнорируя их просьбы обратить внимание на непосредственно нападение.