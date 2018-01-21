Утечка холодной воды произошла в Асбесте по адресу Победы, 26. В подъезде на первом этаже треснула труба, и из-за мороза помещение превратилось в ледяную пещеру. Пользователи соцсетей посмеялись над происшествием, сравнив помещение с ледяной пещерой.
«Хорошо, что не канализационная труба», — ехидничают они. «Кунгурская пещера отдыхает!», «Можно воды налить, горка получится», «А на фото — снежная королева», — комментируют другие. «Надо пригласить Ди Каприо и посмотреть, выживет или нет», — предлагает Илья Леньков.
Между тем, один из комментаторов в соцсети «Одноклассники» утверждает, что аналогичное ЧП уже случалось в этом доме совсем недавно. «Был порыв неделю назад! Слесаря жильцы вызывали!» — пишет участник группы «Народное телевидение Асбеста» Данил Арсланов.