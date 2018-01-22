Оксимирона номинировали на литературную премию

Известный российский рэпер Оксимирон вскоре может стать обладателем литературной премии имени Александра Пятигорского. Исполнитель попал в список номинантов благодаря своему альбому «Горгород».
Организаторы премии определили работу Оксимирона как единое и весьма философское литературное произведение. «Основная причина подачи на премию Александра Пятигорского — это реализация автором в „Горгороде“ внутри формы рэп-поэмы принципа жесткой позиционности разговора без потери возможности внешнего наблюдения», — цитирует Nation News слова номинатора Анны Елашкиной. Философ также отметила, что фурор, произведенный Оксимироном, «озадачил и удивил», и это «удивление дорогого стоит».
Кроме известного рэпера, в лонг-лист премии вошли еще 37 авторов. Жюри отметило труды совершенно разных публицистов, среди которых — Михаил Зыгарь и его новый бестселлер «Империя должна умереть», а также Лев Рубинштейн с подборкой авторских постов в Facebook.