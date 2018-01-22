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22 января 2018
21 января 2018
02:50  22 января 2018 0

Оксимирона номинировали на литературную премию

Альбом рэп-исполнителя «Горгород» назвали довольно философским литературным произведениемФото: страница Мирона Федорова (Oxxxymiron) в Instagram

Известный российский рэпер Оксимирон вскоре может стать обладателем литературной премии имени Александра Пятигорского. Исполнитель попал в список номинантов благодаря своему альбому «Горгород».

Организаторы премии определили работу Оксимирона как единое и весьма философское литературное произведение. «Основная причина подачи на премию Александра Пятигорского — это реализация автором в „Горгороде“ внутри формы рэп-поэмы принципа жесткой позиционности разговора без потери возможности внешнего наблюдения», — цитирует Nation News слова номинатора Анны Елашкиной. Философ также отметила, что фурор, произведенный Оксимироном, «озадачил и удивил», и это «удивление дорогого стоит».

Кроме известного рэпера, в лонг-лист премии вошли еще 37 авторов. Жюри отметило труды совершенно разных публицистов, среди которых — Михаил Зыгарь и его новый бестселлер «Империя должна умереть», а также Лев Рубинштейн с подборкой авторских постов в Facebook.

Наталья Полетавкина
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