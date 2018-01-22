В Сети появились сообщества, где школьники выкладывают компромат на своих сверстников. На снимках девочки 13-15 лет позируют голыми и пьют алкоголь вместе с мальчиками.
В Екатеринбурге уже несколько таких сообществ, в каждом из которых зарегистрировано 900-1200 человек. Основной контингент — 13-15 лет, сообщает издание tagilcity.ru. На странице дети указывают номера школ и гимназий Екатеринбурга, в которых они учатся. Среди подписчиков встречаются и взрослые мужчины. Ради эксперимента взрослый тагильский журналист подал заявку в группу, и она была одобрена администратором.
Чтобы опубликовать откровенное фото в сообществе, достаточно написать сообщение в группу. Сообщения можно публиковать анонимно, а можно подписаться, по желанию. В итоге непристойные фотографии одноклассниц и одноклассников выкладываются массово. Практически на всех снимках подростки с сигаретами и алкоголем. Частично девочки делают обнаженные селфи самостоятельно, частично 13-летних голых девочек фотографирует кто-то посторонний.
Героями публикаций часто становятся мальчики и девочки, которых фотографируют пьяными. В невменяемом состоянии те не понимают, что происходит. Сообщества являются хорошей возможностью отомстить обидчикам, отмечает издание.
Кроме того, подростки ведут разговоры о сексе и делятся подробностями половой жизни. Призывают активнее «сливать» порноснимки и поощряют друг друга лайками. Периодически устраиваются голосования. Например, бухать или сделать уроки. С отрывом в четыре голоса победила учеба.
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что интимные фотографии 15-летней дочери депутата екатеринбургской гордумы были обнаружены на сайте проституток. Девочка там сообщала свои расценки: час — 2500, ночь — 12 000 рублей.