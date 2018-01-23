Forbes назвал самых перспективных россиян

Трое россиян попали в ежегодный рейтинг Forbes выдающихся инноваторов Европы моложе 30 лет. Все они ведут бизнес за пределами России.
В сфере финансов эксперты отметили Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом основал в Копенгагене компанию Blazar Capital. Фирма специализируется в области электронной коммерции.
В число молодых инноваторов попала родившаяся в Москве Гульназ Хусаинова и ее действующая в Дании компания EasySize, пишет «Федеральное агентство новостей». По мнению Forbes, девушка «изменяет наше представление о шопинге».
В сфере культуры и искусства журнал Forbes отметил россиянку Татьяну Кожевникову, сообщает «Национальная служба новостей». Она основала магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London в центре столицы Великобритании.
Журнал в третий раз публикует ежегодный рейтинг, в котором представлены по 30 самых перспективных в Европе бизнесменов и стартаперов, ученых и изобретателей, деятелей искусства, спортсменов и журналистов моложе 30 лет. Всего в список 2018 года попали более 300 человек.
Напомним, ранее Forbes назвал самого успешного бизнесмена России в 2017 году. Им стал председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который за ушедший год вложил в иностранные компании рекордную для России сумму — более пяти миллиардов долларов.