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23 января 2018
08:25  23 января 2018 0

Forbes назвал самых перспективных россиян

Журналы, журнал, forbes, форбс
Журнал уже в третий раз опубликовал ежегодный рейтингФото: Александр Мамаев © URA.RU

Трое россиян попали в ежегодный рейтинг Forbes выдающихся инноваторов Европы моложе 30 лет. Все они ведут бизнес за пределами России.

В сфере финансов эксперты отметили Дениса Федоряева, который вместе с датчанином Кристианом Арнстедтом основал в Копенгагене компанию Blazar Capital. Фирма специализируется в области электронной коммерции.

Гульназ Хусаинова ведет бизнес в Дании
Фото из Facebook Гульназ Хусаиновой

В число молодых инноваторов попала родившаяся в Москве Гульназ Хусаинова и ее действующая в Дании компания EasySize, пишет «Федеральное агентство новостей». По мнению Forbes, девушка «изменяет наше представление о шопинге».

В сфере культуры и искусства журнал Forbes отметил россиянку Татьяну Кожевникову, сообщает «Национальная служба новостей». Она основала магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London в центре столицы Великобритании.

Журнал в третий раз публикует ежегодный рейтинг, в котором представлены по 30 самых перспективных в Европе бизнесменов и стартаперов, ученых и изобретателей, деятелей искусства, спортсменов и журналистов моложе 30 лет. Всего в список 2018 года попали более 300 человек.

Напомним, ранее Forbes назвал самого успешного бизнесмена России в 2017 году. Им стал председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который за ушедший год вложил в иностранные компании рекордную для России сумму — более пяти миллиардов долларов.

Ольга Дудорова
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