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Главные новости Челябинской области
15:28  24 января 2018 4

Снимки ветхого здания «Почты России» под Челябинском вызвали ужас в Сети. ФОТО

В отделении «Почты России» в Каштаке нет длинных очередейФОТО: Соцсети

Житель поселка Каштак в Металлургиском районе Челябинска опубликовал фотографии местного отделения «Почты России», которое располагается в ветхом и мрачном одноэтажном здании. Снимки вызвали гневную реакцию пользователей соцсетей, а сам автор поста напомнил почтовикам, что на дворе XXI век.

Часть подписчиков из числа жителей Каштака отметили, что данное отделение — не самое ужасное. По словам комментаторов, помещение «Почты России» на улице Сталеваров еще хуже. Часть пользователей заявила, что возмущение жителя бессмысленны, поскольку в похожих условиях функционирует большинство российских отделений. Нашлись и те, кто заступился за «Почту России» в южноуральском городке. Один из горожан отметил, что в данном отделении удобно платить за ЖКХ из-за отсутствия очередей.

В управлении Федеральной почтовой связи по Челябинской области «URA.RU» рассказали, что упомянутое отделение располагается в здании, которое не находится в собственности организации, поэтому ремонт там проводить нельзя. В данный момент руководство филиала ведет поиски нового помещения.

«В помещениях, которые находятся в собственности у УФПС Челябинской области, планомерно проводятся ремонтные работы. В 2017 году капитальный ремонт и текущие ремонтные работы были проведены в 75 отделениях почтовой связи, в том числе в рамках проекта „Доступная среда“. В этом году запланировано проведение текущих ремонтных работ и капитального ремонта еще в 73 отделениях почтовой связи», — отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям «Почты России» в беседе «URA.RU».

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ФОТО: Соцсети

Сергей Макеев
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