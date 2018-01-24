Крупный федеральный канал активно заходит в регионы УрФО

21:34 24 января 2018 2

Подмосковный телеканал вырос по многим показателям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупный федеральный телеканал «360» подвел итоги прошедшего года. В партнерстве с региональными СМИ он открыл несколько новых каналов, в том числе в УрФО (Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра). Генеральный директор телеканала Вячеслав Духин рассказал об успехах компании и плюсах сотрудничества с регионами.

«Можно сказать, что мы предлагаем региональным партнерам хорошую сделку: они могут ставить в нашу сетку свои новости и другие продукты, и вместе мы будем получать хорошие рейтинги. Сейчас „360“ — это оптимальная модель для создания качественного регионального телевидения без больших затрат», — отметил Духин. Он добавил, что работать во франшизе с сильным брендом гораздо выгоднее, чем создавать новый проект: это дает больше зрителей, рейтингов, прибыли и роста.

Таким образом в 2017 году запустилось 12 новых каналов в разных регионах страны. Сетевыми партнерами «360» в Челябинске стали ЗАО «Ассоциация «Канал ТВ», в партнерстве появился канал под названием «Восточный экспресс». В Сургуте федеральный телеканал начал сотрудничество с ТРК «Сургутинтерновости», с которой они создали одноименный канал.

В целом телеканал 360 в ушедшем году вошел в топ-20 тематических федеральных каналов, в топ-30 СМИ Рунета по посещаемости, в топ-20 российских СМИ по цитируемости. Время смотрения увеличилось на 4 минуты или 25% по сравнению с 2016 годом и в среднем составило 18 минут. Среди российских тематических каналов «360» оказался на 19-м месте по доле и рейтингу. Дневной охват составил 1,4 млн человек (11-е место), месячный — 9,1 млн человек (16-е место). Наиболее успешными стали новостные форматы. Отдельно отмечается уверенный рост канала в соцсетях.