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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
15:47  25 января 2018 0

Министерство экологии Южного Урала ждет перезагрузка или даже ликвидация

Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, куприкова яна
Яна Куприкова — временный министр экологииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области обсуждают новую структуру министерства экологии региона. Как сообщили «URA.RU» собственные источники, один из ее вариантов уже представлен губернатору Борису Дубровскому. Одновременно обсуждается преобразование министерства в главное управление.

На заседании правительства Челябинской области 25 января, в четверг, коллективу был представлен новый министр здравоохранения Сергей Приколотин. От минэкологии присутствовала и. о. министра Яна Куприкова. Куприкову, как передает корреспондент «URA.RU», губернатор Борис Дубровский не стал представлять коллегам. Это подтверждает, что и. о. министра — временная кандидатура. После отставки с поста министра экологии Ирины Гладковой в правительстве области ищут нового руководителя.

По информации «URA.RU», в новом варианте структуры минэкологии речь идет о выводе из ведомства ряда надзорных полномочий. К примеру, охоту могут передать министерству сельского хозяйства или главному управлению лесами. Обе структуры, как и минэкологии, курирует вице-губернатор Сергей Сушков. «Хотят провести оптимизацию министерства, чтобы ведомство целиком сосредоточилось только на экологии и работе с ТБО», — пояснил источник.

Дубровский и пшеница Челябинск, сушков сергей, дубровский борис
Борис Дубровский и его заместитель Сергей Сушков готовят новую структуру
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одновременно обсуждается вариант реорганизации министерства в главное управление по экологии. Таким ведомство было до 2008 года при губернаторе Петре Сумине. Структура называлась главным управлением по радиационной и экологической безопасности. Затем его переименовали в соответствующее министерство. Уже при Михаиле Юревиче было принято решение о переименовании ведомства, чтобы избавиться от пугающих слов о «радиационной безопасности». Постановление о министерстве экологии подписано осенью 2013 года и вступило в силу 15 января 2014 года, в день, когда Юревич ушел в отставку с поста губернатора.

«Если из министерства выведут часть надзорных полномочий, то как министерство структура уже будет не нужна, его могут преобразовать в главное управление по экологии, — поясняет источник. — К тому же у области в сфере надзора за состоянием воздуха полномочий немного, а это одна из главных тем Челябинска. Надзор возможен только за малыми предприятиями, все остальные полномочия принадлежат Росприроднадзору. Решение по новой структуре будут принимать Дубровский и Сушков». Официально эту информацию в правительстве пока не комментируют.

Разница между ведомствами состоит в том, что начальники главных управлений не входят в состав правительства региона, а зарплаты руководителей ниже, чем у министров. В структуре министерств есть управления, в главных управлениях только отделы. При этом на штатную численность статус ведомства не влияет. Напомним, в феврале 2014 года министерство юстиции было преобразовано в главное управление юстиции, при этом структура осталась самой многочисленной, в нее входят все мировые судьи.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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