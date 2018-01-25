20:42 25 января 2018 6

Мать школьника заявила, что ему запретили питаться в школьной столовой вместе со всеми Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ситуацией в одной из школ Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура. По имеющейся информации, одному из учеников заведения запретили питаться вместе с одноклассниками в столовой.

«Разговоры ходили, намеки намекали, а вот теперь прямо сказали. Несколько раз сказали. „Не садись, Кирюша, кушать с нами за одним столом“», — написала на своей странице в Facebook мать ученика школы №200, который раньше имел право на льготное питание, но позже семья лишилась статуса многодетной. Тогда ребенок стал питаться платно, а затем приносить с собой обед из дома.

По словам женщины, после этого ее сыну запретили есть свои продукты за одним столом с одноклассниками. «То есть представляете себе картину маслом, как классная подходит к ребенку, берет за пуговку, придвигает к себе поближе и вкрадчиво так вещает, глядя в глаза: „Ты с нами не садись и лучше вообще не ешь в эту перемену, а то меня директор ругает“», — возмутилась мать школьника. По ее словам, ей пришлось несколько дней проводить «профилактические беседы» с сыном, чтобы успокоить его, и объяснять, «что да как в этом мире устроено, и какое звено в пищевой цепочке занимают столовские работники». «И все удивляются, почему это дети с топорами и „Молотовыми“ по школам бегают?», — по мнению женщины, подобное поведение сотрудников школ может даже негативно сказаться на психике детей.

Администрация учебного заведения будет опрошена, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Школу также проверят на соблюдение санитарных норм и правил.