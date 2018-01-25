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25 января 2018
Главные новости Свердловской области
20:42  25 января 2018 6

Прокуратура проверит школу в Екатеринбурге, где ребенку запретили обедать за одним столом с одноклассниками

Питание в школах Курган, столовая, еда, хлеб, компот, питание в школе
Мать школьника заявила, что ему запретили питаться в школьной столовой вместе со всемиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ситуацией в одной из школ Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура. По имеющейся информации, одному из учеников заведения запретили питаться вместе с одноклассниками в столовой.

«Разговоры ходили, намеки намекали, а вот теперь прямо сказали. Несколько раз сказали. „Не садись, Кирюша, кушать с нами за одним столом“», — написала на своей странице в Facebook мать ученика школы №200, который раньше имел право на льготное питание, но позже семья лишилась статуса многодетной. Тогда ребенок стал питаться платно, а затем приносить с собой обед из дома.

По словам женщины, после этого ее сыну запретили есть свои продукты за одним столом с одноклассниками. «То есть представляете себе картину маслом, как классная подходит к ребенку, берет за пуговку, придвигает к себе поближе и вкрадчиво так вещает, глядя в глаза: „Ты с нами не садись и лучше вообще не ешь в эту перемену, а то меня директор ругает“», — возмутилась мать школьника. По ее словам, ей пришлось несколько дней проводить «профилактические беседы» с сыном, чтобы успокоить его, и объяснять, «что да как в этом мире устроено, и какое звено в пищевой цепочке занимают столовские работники». «И все удивляются, почему это дети с топорами и „Молотовыми“ по школам бегают?», — по мнению женщины, подобное поведение сотрудников школ может даже негативно сказаться на психике детей.

Администрация учебного заведения будет опрошена, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Школу также проверят на соблюдение санитарных норм и правил.

Дарья Корчак
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