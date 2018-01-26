19:58 26 января 2018 0

Стипендиатам после окончания вуза уже предложили работу на комбинате Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию ОАО «Ураласбест» Валерий Юстус сегодня, 26 января, вручил именные стипендии студентам Уральского горного университета. Награды носят имя Льва Ременника — талантливого инженера, который более полувека проработал на градообразующем предприятии. Его внук, Сергей Ременник, начальник Управления стратегического развития ОАО «Ураласбест», тоже поздравил отличников-стипендиатов.

По словам Валерия Юстуса, премия вручается уже 10 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

В этом году именная стипендия вручается в десятый раз. Ее размер — 20 тысяч рублей. Правда, для выпускницы горного университета Ксении Ерофеевой, которая получает ее третий год подряд, сумму увеличили до 24 тысяч. Также стипендиатами стали Антон Елистраткин, Евгений Богданов, Сергей Александров и Михаил Ткачук. Последний, к слову, входит в трудовую династию: на комбинате проработало несколько поколений его семьи.

По условиям, претендовать на именные стипендии могут студенты Асбестовского политехникума и Уральского горного университета, которые на повышенные оценки сдали сессию и успешно прошли производственную практику в ОАО «Ураласбест».

«Мы понимаем, что будущее нашего города, нашего комбината во многом зависит от молодежи. Поэтому сегодняшняя акция — не единственная мера поддержки, — комментирует Валерий Юстус. — У нас с 2008 года запущена целая корпоративная программа, которая помогает молодежи начать осваивать профессию буквально с детского сада.

Лауреатов поздравил Сергей Ременник (справа), в честь чьего деда Льва Ременника была названа стипендия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники завода, которые состоят в совете молодых специалистов, регулярно посещают дошкольные образовательные учреждения, где проводят для детей тематические занятия и квесты. На комбинате даже выпустили специальную «Азбуку горняка», в которой на каждую букву алфавита приходится какой-нибудь геологический термин, минерал и так далее.

Следующий этап — это сотрудничество со школами Асбеста. Для учеников проводят регулярные экскурсии по комбинату, создавая таким образом положительный образ профессий горно-обогатительного производства в глазах школьников. В год экскурсии посещают более тысячи детей. Впоследствии многие из них поступают в горный университет или в политех. Отучившись, приходят на работу на «Ураласбест».

Традиционно на комбинате проходят Молодежные форумы, действует Школа перспективного резерва. Высокий КПД у профессиональных конкурсов мастерства и творческих за звания «Лучший парень комбината» и «Краса комбината».

Сегодня, когда на комбинате внедряется пятилетний план стратегического развития, предприятию как никогда нужны высококлассные специалисты. В 2017 году почти 75 процентов трудового коллектива прошли профессиональное обучение. На организацию образовательного процесса было израсходовано 30 миллионов рублей. Более трех тысяч человек получили в корпоративном Учебном комбинате смежные профессии, повысили квалификацию. 121 сотрудник — студенты заочных отделений вузов, пятеро учатся в аспирантуре. В рамках программы «Инженерная школа Урала» комбинат проводит системную работу по поиску и поддержанию способной, талантливой молодежи.