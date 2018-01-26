В Прикамье из-за пожара без жилья осталась семья с 14 приемными детьми

В результате пожара в частном доме в Кунгурском районе без крыши над головой осталась семья с 14 приемными детьми. Как сообщили «URA.RU» в МЧС по Пермскому краю, причины пожара и ущерб от огня сейчас устанавливаются.
Огонь в частном доме в селе Бымок вспыхнул около часа дня. Пламя быстро охватило крышу и стены здания. Потушить огонь полностью удалось только к 16 часам. «К месту вызова выезжали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщили в МЧС. о пострадавших пока данных нет.
Установлено, что в доме проживали 17 человек, 14 из них приемные дети. Сейчас местные власти решают вопрос о выделении приемной семье материальной помощи, а также подыскивают для нихз временное жилье. Об инциденте проинформировано Министерство социального развития Пермского края, уточняет телеканал РЕН ТВ.