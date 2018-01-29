В Москве возбудили дело из-за вписки, на которой школьница отдалась пятерым за вино

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело после вписки, на которой произошел групповой секс с участием школьницы, сообщает телеграм-канал Mash. Дело расследуют по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».
Инцидент произошел 27 января на юго-востоке столицы, сообщало «URA.RU». Сперва девочка занялась сексом с двумя школьниками на лестничной клетке жилого дома, затем еще с тремя возле магазина, где парни обещали ей купить вина. Партнеры ученицы записали весь процесс на видео и выложили ролик в Сеть, после чего над ней стали издеваться в школе. Один из участников группового секса рассказал, что школьница сама призывала парней к сексуальному контакту.
Мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Однако после того, как подробности случившегося раскрылись, женщина отказалась от обвинения. Следствие также согласилось с тем, что все произошло по обоюдному согласию.