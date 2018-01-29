{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
21:48  29 января 2018 4

В Москве возбудили дело из-за вписки, на которой школьница отдалась пятерым за вино

Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, бокалы, алкоголь, красное вино, выпивка
Девушка поддалась на уговоры, соблазнившись алкоголемФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело после вписки, на которой произошел групповой секс с участием школьницы, сообщает телеграм-канал Mash. Дело расследуют по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».

Инцидент произошел 27 января на юго-востоке столицы, сообщало «URA.RU». Сперва девочка занялась сексом с двумя школьниками на лестничной клетке жилого дома, затем еще с тремя возле магазина, где парни обещали ей купить вина. Партнеры ученицы записали весь процесс на видео и выложили ролик в Сеть, после чего над ней стали издеваться в школе. Один из участников группового секса рассказал, что школьница сама призывала парней к сексуальному контакту.

Мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Однако после того, как подробности случившегося раскрылись, женщина отказалась от обвинения. Следствие также согласилось с тем, что все произошло по обоюдному согласию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров