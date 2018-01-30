{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
18:09  30 января 2018 0

Суд оправдал уральского егеря, построившего дорогу за свой счет

Егерь охотничьего хозяйства
С егеря Ихтиандра Шарипова сняли обвиненияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский облсуд удовлетворил апелляцию и снял с кунашакского егеря Ихтиандра Шарипова обвинения в незаконном строительстве дороги для охотников на землях сельхозназначения. Во время разбирательства также выяснилось, что ответчик не подписал мировое соглашение о рекультивации 500-метрового участка, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь суда Евгения Нациевская.

«Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области к Ихтиандру Шарипову, отменил решение Кунашакского районного суда от 5 октября 2017 года в части удовлетворения требований к Шарипову, в полном объеме отказав истцам. То же решение в части отказа в удовлетворении требований к Челябинской региональной организации Военно-охотничьего общества оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу», — сказала Нациевская.

История Ихтиандра Шарипова прогремела на всю страну в конце прошлого года. Иван Ургант заявил в своем телешоу, что егерь помог государству. Однако причиной неприятностей егеря стал конфликт в военно-охотничьем обществе. На Шарипова написал жалобу в Россельхознадзор его предшественник Сергей Бурков. Во время проверки выяснилось, что егерь скинулся с другими охотниками и сделал 500-метровую грунтовую дорогу до охотхозяйства Коклан. Проблема в том, что дорога проходит по территории Курганской области, с которой граничит Кунашакский район. И в управлении Россельхознадзора по Зауралью сочли, что действия егеря нанесли ущерб плодородным землям. Кунашакский райсуд встал на сторону Россельхознадзора и оштрафовал Ихтиандра Шарипова на 2,5 млн рублей. Сам он заявляет, что при зарплате в 5650 рублей в месяц не сможет погасить долг до конца жизни. И подал апелляцию.

Когда история вышла на федеральный уровень, в центральном аппарате Россельхознадзора историю со штрафом назвали «маразмом» и предложили уладить дело в рамках мирового соглашения. При условии, что егерь вернет дороге первоначальный вид, то есть проведет рекультивацию.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров