Суд оправдал уральского егеря, построившего дорогу за свой счет

18:09 30 января 2018 0

С егеря Ихтиандра Шарипова сняли обвинения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский облсуд удовлетворил апелляцию и снял с кунашакского егеря Ихтиандра Шарипова обвинения в незаконном строительстве дороги для охотников на землях сельхозназначения. Во время разбирательства также выяснилось, что ответчик не подписал мировое соглашение о рекультивации 500-метрового участка, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь суда Евгения Нациевская.

«Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области к Ихтиандру Шарипову, отменил решение Кунашакского районного суда от 5 октября 2017 года в части удовлетворения требований к Шарипову, в полном объеме отказав истцам. То же решение в части отказа в удовлетворении требований к Челябинской региональной организации Военно-охотничьего общества оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу», — сказала Нациевская.

История Ихтиандра Шарипова прогремела на всю страну в конце прошлого года. Иван Ургант заявил в своем телешоу, что егерь помог государству. Однако причиной неприятностей егеря стал конфликт в военно-охотничьем обществе. На Шарипова написал жалобу в Россельхознадзор его предшественник Сергей Бурков. Во время проверки выяснилось, что егерь скинулся с другими охотниками и сделал 500-метровую грунтовую дорогу до охотхозяйства Коклан. Проблема в том, что дорога проходит по территории Курганской области, с которой граничит Кунашакский район. И в управлении Россельхознадзора по Зауралью сочли, что действия егеря нанесли ущерб плодородным землям. Кунашакский райсуд встал на сторону Россельхознадзора и оштрафовал Ихтиандра Шарипова на 2,5 млн рублей. Сам он заявляет, что при зарплате в 5650 рублей в месяц не сможет погасить долг до конца жизни. И подал апелляцию.

Когда история вышла на федеральный уровень, в центральном аппарате Россельхознадзора историю со штрафом назвали «маразмом» и предложили уладить дело в рамках мирового соглашения. При условии, что егерь вернет дороге первоначальный вид, то есть проведет рекультивацию.