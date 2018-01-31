Глава НТВ извинился перед мэром Магнитогорска за «задницу мира»

17:47 31 января 2018 0

Высказывание о городе назвали «некорректным» Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава телеканала НТВ Алексей Земский извинился перед мэром Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Причиной стала обидная фраза «Магнитогорск — задница мира», которая прозвучала в адрес уральцев от Тиграна Кеосаяна на передаче «Международная пилорама».

«Телекомпания НТВ и я лично приносим свои извинения за некорректное высказывание по отношению к Магнитогорску, допущенное в эфире телеканала НТВ», — приводит текст письма «Челябинск сегодня». Ранее свои извинения принес Кеосаян. Он заявил, что американские хакеры взломали суфлер программы и заменили город Мичиган на Магнитогорск. Все было сказано в ироничной манере.

Изначально заявление о том, что «Магнитогорск — задница мира», Кеосаян сделал, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа. Тот назвал страны, из которых в Америку едут эмигранты, «грязными дырами», пишет «Федеральное агентство новостей».