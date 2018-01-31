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01 февраля 2018
31 января 2018
22:46  31 января 2018 2

В Минсельхозе боятся саранчи, которая может съесть футбольные поля перед ЧМ-2018

Открытие памятника Терентию Мальцеву Курган, чекмарев петр
Петр Чекмарев считает, что к вопросу надо подойти со всей серьезностьюФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Во избежание мирового скандала с участием России и позора перед всеми странами, в Минсельхозе РФ призвали активнее бороться с саранчой. С таким призывом выступил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду, 31 января.

Он пояснил, что эти насекомые очень любят зелень, что делает новые футбольные поля потенциальной едой для них. Чекмарев опасается, что саранча может прилететь как раз в места проведения чемпионата, и тогда Россия со своей «высочайшей культурой полей и земледелия» опозорится на весь мир. «Вот вам смешно, а вы знаете, насколько позорно будет?» — сказал директор департамента, обращаясь к присутствующим в зале. По его словам, в стране уже обнаружено около 1 миллиона гектаров, зараженных саранчой, пишет «Интерфакс».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге перед ЧМ-2018 будут отлавливать бездомных собак. Городская мэрия, в отличие от правозащитников, не видит в этом ничего плохого.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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