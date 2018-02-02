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02 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:20  02 февраля 2018 4

Постаревшая Лариса Долина ужаснула поклонников. ФОТО

Поклонники посчитали, что Лариса Долина сильно постарелаФото: Лариса Долина, Instagram

Певица Юлия Началова опубликовала фото со своего дня рождения, которое она отмечала в компании Ларисы Долиной. Однако многие не смогли распознать в женщине на снимке прославленную артистку.

«Наша большая семья!» — подписала Началова фото, на котором она позирует с Александром Панайотовым и Ларисой Долиной. Последняя, похоже, не озаботилась макияжем и праздничным нарядом, пишет сайт «Дни.ру». «Юличка, с прошедшим днем рождения!!! Хорошо, что подписали, кто с вами. А то я прям не узнала Ларисочку, да уж, изменилась… Это Долина???» — поразились поклонники. При этом часть фанатов похвалила ее внешность. «Долина отлично выглядит для своих лет, хоть и без макияжа. С макияжем, кстати, старше…» — написала одна из подписчиц.

Ранее стало известно, что Лариса Долина вошла в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщала «Национальная служба новостей». Кроме нее, в списке оказались также актер Владимир Машков, комментатор Дмитрий Губерниев, рэпер Тимати и многие другие известные личности.

Артистическую стезю для себя, похоже, может выбрать и внучка Долиной — недавно в Instagram продюсер Максим Фадеев выложил видео, где запечатлено, как маленькая Александра исполняет песню «Эй, моряк». При этом, по данным Nation News, Лариса Долина однажды отметила за кулисами, что внучка может стать вовсе не певицей, а математиком. Девочка увлеклась точными науками, хотя имеет все способности к пению.

Софья Стеклова
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