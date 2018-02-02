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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Курганской области
16:57  02 февраля 2018 0

Вооруженных курганцев попросили сидеть дома во время ЧМ-2018. ФОТО

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, оружие
Выезжать из региона с оружием нежелательно, но можноФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Жителей Зауралья попросили не выезжать за пределы региона с оружием во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Фото документа с соответствующей рекомендацией центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Курганской области появилось сегодня в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган».

В сообщении подчеркивается, что в городах России, где пройдут матчи чемпионата, будут введены усиленные меры безопасности, поэтому ношение, транспортировка и перевозка гражданского и служебного оружия запрещены. «Рекомендуем вам в период проведения чемпионата мира по футболу исключить выезд с оружием за пределы Курганской области», — говорится в документе.

Информацию об ограничениях распространяют пользователи социальных сетей
Фото: «ВКонтакте», «Типичный Курган»

В силовых структурах «URA.RU» подтвердили подлинность документа, уточнив, что сообщение носит рекомендательный характер и распространяется на огнестрельное и травматическое оружие. «Подобные меры принимаются для того, чтобы избежать любых инцидентов во время проведения чемпионата», — пояснила агентству пресс-секретарь курганской Росгвардии Елена Полякова.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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