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Главные новости Пермского края
17:52  02 февраля 2018 0

Полиция изъяла оружие и документы из пермской школы, которой руководит депутат

Депутаты Пермской городской Думы и сотрудники Администрации города. Пермь, горбунова ирина
Народная избранница совмещает работу в гордуме и муниципальную службуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пермскую школу №105, руководителем которой является депутат городской думы Ирина Горбунова, 1 февраля наведалась полиция. Правоохранительные органы провели изъятие документов из кабинета директора и учебного оружия из класса по военной подготовке.

По информации Горбуновой, с которой беседовал портал «В курсе.ру», осмотр проводился по заявлению родителя одного из учеников. Он засомневался, что в школе хранятся именно макеты оружия, а не настоящие автоматы. Комментарии в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю оперативно получить не удалось.

Как ранее сообщало «URA.RU», в середине января в Перми произошло громкое нападение на школьников. Двое подростков устроили в кабинете, где проходили уроки у четвероклассников, кровавую поножовщину. Всего в результате конфликта пострадало 15 человек: школьники, педагог и нападавшие (они попытались покончить с собой). Учительницу, которая практически весь удар приняла на себя, представили к госнаграде и вручили медаль «За отвагу». В настоящее время школа возобновила работу, всех пострадавших детей выписали из больниц.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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