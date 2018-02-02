Полиция изъяла оружие и документы из пермской школы, которой руководит депутат

В пермскую школу №105, руководителем которой является депутат городской думы Ирина Горбунова, 1 февраля наведалась полиция. Правоохранительные органы провели изъятие документов из кабинета директора и учебного оружия из класса по военной подготовке.
По информации Горбуновой, с которой беседовал портал «В курсе.ру», осмотр проводился по заявлению родителя одного из учеников. Он засомневался, что в школе хранятся именно макеты оружия, а не настоящие автоматы. Комментарии в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю оперативно получить не удалось.
Как ранее сообщало «URA.RU», в середине января в Перми произошло громкое нападение на школьников. Двое подростков устроили в кабинете, где проходили уроки у четвероклассников, кровавую поножовщину. Всего в результате конфликта пострадало 15 человек: школьники, педагог и нападавшие (они попытались покончить с собой). Учительницу, которая практически весь удар приняла на себя, представили к госнаграде и вручили медаль «За отвагу». В настоящее время школа возобновила работу, всех пострадавших детей выписали из больниц.