14:50 07 февраля 2018 3

Виктория Казакова поставила цель примерно на полтриллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские чиновники не ставят для себя целей амбициознее тех, что прописаны в «пятилетке развития» губернатора Евгения Куйвашева. Так, о своих карьерных устремлениях на пресс-конференции в среду, 7 февраля, в Доме журналистов рассказал новый министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Казакова пока старается держаться максимально серьезно и оперирует цифрами из релизов Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Хорошо, что вы понимаете, что эта работа напряженная и ответственная. Если мы к 2021 году достигнем объема инвестиций, который определил губернатор в „Пятилетке развития“ — порядка 576 млрд рублей по году, я буду считать, что со своей задачей, как министр инвестиций и развития, справилась», — говорит Казакова.

Сегодняшний объем инвестиций в область с января по сентябрь 2017 года составил всего 218,8 млрд рублей. Тем не менее, по версии министра, поток инвестиций «превышает среднероссийские темпы» и выводит область «в пятерку крупнейших по стране». Вместе с тем сравнивать Свердловскую область с остальными регионами УрФО Казакова не решилась, ограничившись абстракцией: «Область чувствует себя уверенно и стабильно по сравнению с остальными регионами округа».

В регионе, по словам главы МИР, действуют 43 проекта государственно-частного партнерства. При этом 40 из них — в сфере ЖКХ, они представляют собой муниципальные концессии.

Пресс-конференция министра инвестиций получилась куда менее информативной, нежели у предыдущих ее коллег-новичков — министра экономики Александра Ковальчика (5 февраля) и министра международных связей Василия Козлова (6 февраля). Виктория Казакова проработала в свердловском правительстве 14 лет, а потому с журналистами изъяснялась сухим языком пресс-релизов и данными официальной статистики.

В голове министра есть и криптовалюта, просто высказываться о ней чиновница себе пока не позволяла Фото: Анна Майорова © URA.RU

«В голове министра [Виктории Казаковой], безусловно, есть такие понятия [как Илон Маск, криптовалюта, краудфандинг]. Более того, я даже подписалась на специальный канал в Telegram, чтобы получить больше знаний в отношении хождения криптовалюты. Почему сейчас мы не оперируем всем этим? Мне кажется, просто, это не совсем полномочия министерства. Краудфандинг как инструмент уже используется субъектами малого и среднего предпринимательства, есть живые примеры, когда девочки производство [меда], например, организовали таким образом. Мы подготовим отдельную встречу, чтобы обсудить инструменты и механизмы, которые могут быть использованы малым и средним бизнесом для развития», — пообещал министр.

При этом чиновница ко многому оказалась не готова: например, комментировать возможность концессии по метро в Екатеринбурге, соглашение по гостинице «Исеть», развитие ГЧП по ЕКАДу и строительство трамвайной линии до Академического. Также она не смогла назвать муниципалитет, исключение которого из списка моногородов анонсировал первый вице-губернатор Алексей Орлов, сказать, когда «Сысертский фарфор» выйдет на безубыточность, обозначить объем иностранных инвестиций в регион в общей их массе.

Не стала Казакова откровенничать и на тему резидентов «Титановой долины». Ее «министерством будет проведена плановая проверка одного из резидентов» на предмет выполнения взятых инвестором на себя обязательств — название компании озвучено не было.