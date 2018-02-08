{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Так назвали сэндвичи в Шотландии. Жители Кургана обиделись и устраивают массовую акцию
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,67
Динамика за 2 недели
Евро 70,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:18  08 февраля 2018 2

Молодые управленцы подсказали Турчаку план реформирования «Единой России»

Всероссийский конкурс управленцев
Секретарь Генсовета отобрал шесть человек для подготовки к ребрендингу и новым выборамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь Генсовекта «Единой России» Андрей Турчак стал наставником для шести участников финала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Как сообщил Андрей Турчак, в ходе второго дня финала он провел мастер-класс с конкурсантами, в ходе которого дал им задание предложить пути для модернизации «ЕР». «Партия нуждается в обновлении и перезагрузке… Эта тема вызвала интерес, и были высказаны предложения практического характера», — пояснил политик.

Турчак уточнил, что выбранные им претенденты на победу с большой долей вероятности будут привлечены к реализации важнейших партийных проектов. Секретарь Генсовета «ЕР» пояснил, что идеи молодых лидеров могут оказаться полезными не только в предстоящем ребрендинге политической организации, в ходе которого будет изменен партийный фирменный стиль. Они будут востребованными и при подготовке к намеченным на осень 2018 года выборам губернаторов и депутатов Заксобрания в 47 регионах, а также к выборам депутатов Госдумы в 2021 году. Все подробности взаимодействия Турчак обсудит с выбранными конкурсантами в ближайшее время в Москве.

1/2
Андрей Турчак на втором дне всероссийского конкурса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Турчак отдельно подчеркнул, что выбранным им молодым лидерам не обязательно становиться членами партии — они могут войти в число сторонников «ЕР». Андрей Турчак уверен, что в регионах должны быть востребованы и те, кто подавал заявки на участие в конкурсе, но не дошел до финала.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров