20:18 08 февраля 2018 2

Секретарь Генсовета отобрал шесть человек для подготовки к ребрендингу и новым выборам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь Генсовекта «Единой России» Андрей Турчак стал наставником для шести участников финала всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Как сообщил Андрей Турчак, в ходе второго дня финала он провел мастер-класс с конкурсантами, в ходе которого дал им задание предложить пути для модернизации «ЕР». «Партия нуждается в обновлении и перезагрузке… Эта тема вызвала интерес, и были высказаны предложения практического характера», — пояснил политик.

Турчак уточнил, что выбранные им претенденты на победу с большой долей вероятности будут привлечены к реализации важнейших партийных проектов. Секретарь Генсовета «ЕР» пояснил, что идеи молодых лидеров могут оказаться полезными не только в предстоящем ребрендинге политической организации, в ходе которого будет изменен партийный фирменный стиль. Они будут востребованными и при подготовке к намеченным на осень 2018 года выборам губернаторов и депутатов Заксобрания в 47 регионах, а также к выборам депутатов Госдумы в 2021 году. Все подробности взаимодействия Турчак обсудит с выбранными конкурсантами в ближайшее время в Москве.

1/2 Андрей Турчак на втором дне всероссийского конкурса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Турчак отдельно подчеркнул, что выбранным им молодым лидерам не обязательно становиться членами партии — они могут войти в число сторонников «ЕР». Андрей Турчак уверен, что в регионах должны быть востребованы и те, кто подавал заявки на участие в конкурсе, но не дошел до финала.