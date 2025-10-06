Хоккеист Демидов признан главным фаворитом на приз лучшего новичка сезона

Российский хоккеист Иван Демидов, играющий в клубе «Монреаль Канадиенс» признан главным фаворитом на «Колдер Трофи». Эта награда вручается спортсмену, ярче всего проявившего себя в первом сезоне игры в НХЛ. Об этом сообщили спортивные СМИ.
«В голосовании приняли участие 15 экспертов NHL.com, каждый называл пятерку фаворитов. 19-летний Демидов получил 14 первых мест из 15 и набрал 74 балла», — указано в материале Sport24.
На втором месте стоит защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (39 очков). В пятерку претендентов также вошли Джимми Снаггеруд («Сент-Луис Блюз» 19), Райан Леонард («Вашингтон Кэпиталз», 18) и Майкл Миса («Сан-Хосе Шаркс», 18).
Молодой талант перешел в команду «Монреаль Канадиенс» в апреле этого года. Первый же матч прошел удачно, где он набрал два очка (за гол и передачу). Также он стал первым игроком клуба, который набрал два очка в дебютном матче в 21-м веке.
