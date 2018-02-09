Участника «Дома-2» объявили в розыск

В квартиру участника «Дома-2» Ильи Яббарова нагрянули судебные приставы. Молодого человека обвиняют в неуплате алиментов на сумму более 100 тыс. рублей.
Однако звезды телешоу «Дом-2» приставам застать не удалось, передает РИА «Новости». Мать Яббарова сообщила, что Илья находится сейчас в Московской области на съемках известного телепроекта.
Звезда «Дома-2» не первый раз уходит от ответственности за содержание своего ребенка. К Илье Яббарову «неоднократно применялись все предусмотренные законом меры принудительного исполнения», сообщает пресс-служба УФССП России по Саратовской области.
Теперь участник телешоу находится в розыске, ему запрещен выезд за границу, кроме того, приостановлено действие его водительских прав. Сам Илья Яббаров на своей странице в Instagram больше заботится о своей новой возлюбленной, чем о собственном ребенке.