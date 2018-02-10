ФАС сообщила об «экономическом сепаратизме» в регионах

Власти субъектов РФ начали активно вытеснять поставщиков из других регионов и препятствовать их попыткам конкурировать с местными производителями. Федеральная антимонопольная служба квалифицировала происходящее как ренессанс «регионального экономического сепаратизма». Это явление, столь характерное для «девяностых», вновь возвращается в российскую экономику.
По утверждениям экспертов ФАС, представивших свои выводы к предстоящему заседанию Госсовета по развитию конкуренции в регионах, причина в кризисе. Власти, пытаясь удержать на плаву «свои» предприятия и сохранить поступления в местные бюджеты, ставят палки в колеса их конкурентам. Такая политика, пусть и диктуемая благими намерениями, представляет «угрозу экономической целостности и национальной безопасности государства», цитирует РБК фрагмент подготовленного доклада.
В первую очередь с проблемами столкнулись поставщики алкоголя и мясной продукции. Еще один распространенный подход — отказ в субсидиях предприятиям, зарегистрированным на территории других субъектов РФ.
При этом мнение властей в ряде случаев совпадает с предпочтениями покупателей. Как сообщало «URA.RU», все чаще торговые сети идут навстречу местным производителям, чья продукция наиболее востребована населением.