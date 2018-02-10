{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Документы - в распоряжении редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:09  10 февраля 2018 3

ФАС сообщила об «экономическом сепаратизме» в регионах

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , продуктовый магазин, еда, покупки, супермаркет, продукты питания, тележка с продуктами, выбор продуктов
Власти и покупатели выбирают местную продукциюФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

Власти субъектов РФ начали активно вытеснять поставщиков из других регионов и препятствовать их попыткам конкурировать с местными производителями. Федеральная антимонопольная служба квалифицировала происходящее как ренессанс «регионального экономического сепаратизма». Это явление, столь характерное для «девяностых», вновь возвращается в российскую экономику.

По утверждениям экспертов ФАС, представивших свои выводы к предстоящему заседанию Госсовета по развитию конкуренции в регионах, причина в кризисе. Власти, пытаясь удержать на плаву «свои» предприятия и сохранить поступления в местные бюджеты, ставят палки в колеса их конкурентам. Такая политика, пусть и диктуемая благими намерениями, представляет «угрозу экономической целостности и национальной безопасности государства», цитирует РБК фрагмент подготовленного доклада.

В первую очередь с проблемами столкнулись поставщики алкоголя и мясной продукции. Еще один распространенный подход — отказ в субсидиях предприятиям, зарегистрированным на территории других субъектов РФ.

При этом мнение властей в ряде случаев совпадает с предпочтениями покупателей. Как сообщало «URA.RU», все чаще торговые сети идут навстречу местным производителям, чья продукция наиболее востребована населением.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров