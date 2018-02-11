В Екатеринбурге полицейские задержали четырех человек, забравшихся утром, 11 февраля, на телебашню. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, наряд полиции доставил нарушителей в дежурную часть пятого отдела «для разбирательств и установления личностей».
Более подробную информацию в управлении предоставить не смогли. По данным источников «URA.RU», четверо задержанных — это руферы (экстремалы, лазающие по крышам). Якобы с ними в компании было еще трое парашютистов, которые спрыгнули с башни до приезда полиции и и благополучно скрылись.
Ранее в Сети появилось видео того, как неизвестные прыгают на парашютах с телебашни.
Напомним, телебашню в Екатеринбурге готовят к сносу. Ожидается, что символ города взорвут утром 23 февраля. На месте высотки УГМК построит ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист».