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Главные новости Свердловской области
13:45  11 февраля 2018 3

Под телебашней в Екатеринбурге прошли задержания. Поймать удалось не всех. ВИДЕО

Недостроенная телевышка. Екатеринбург, долгострой, телевышка, телебашня, территория охраняется, проход закрыт, екатеринбург, недостроенная башня
Как экстремалы прошли мимо охраны — неизвестноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские задержали четырех человек, забравшихся утром, 11 февраля, на телебашню. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, наряд полиции доставил нарушителей в дежурную часть пятого отдела «для разбирательств и установления личностей».

Более подробную информацию в управлении предоставить не смогли. По данным источников «URA.RU», четверо задержанных — это руферы (экстремалы, лазающие по крышам). Якобы с ними в компании было еще трое парашютистов, которые спрыгнули с башни до приезда полиции и и благополучно скрылись.

Ранее в Сети появилось видео того, как неизвестные прыгают на парашютах с телебашни.

Напомним, телебашню в Екатеринбурге готовят к сносу. Ожидается, что символ города взорвут утром 23 февраля. На месте высотки УГМК построит ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист».

Сергей Дианов
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