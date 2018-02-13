Названы самые популярные корпоративные автомобили в России

00:44 13 февраля 2018 0

Первое место в рейтинге заняла Lada Largus ФОТО: Wikimedia Commons, Valera N. Trubin

Эксперты аналитического агентства «Автостат» исследовали продажи на корпоративном рынке России. По итогам 2017 года они составили десятку самых популярных моделей у юридических лиц.

Первое место заняла Lada Largus с приростом в 38,5 процентов и продажами в 9889 автомобилей. На второй строчке Hyundai Solaris, спрос на который вырос на 22 процента до 9884 машин. Третья позиция досталась Volkaswagen Polo. Продажи седана в прошлом году выросли на 11 процентов (8771 автомобилей). Также в пятерке лидеров оказались KIA Rio с приростом в 48 процентов (8248 автомобилей) и Skoda Rapid, продажи которой выросли на 43,5 процента (7661 машина).

Помимо них в ТОП-10 вошли Toyota Camry (20%, 7631 авто), Renault Logan (23%, 6443 авто), Skoda Octavia (9%, 6079 авто), Lada Granta (34%, 5657 авто), а также Lada 4×4 (16,5%, 6443 авто), передает Vista News.

Напомним, названы пять автомобилей для пар на различных этапах отношений. Рейтинг был составлен в преддверии Дня всех влюбленных. На первом этапе отношения эксперты советуют Fiat 500, а для тех, кто уверен в долговечности своих чувств, предлагают Mercedes-Benz E-Class L.