Марафон в Вильнюсе отказался признавать россиян победителями забега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне также должны высказаться о конфликте на Украине, чтобы бежать в марафоне в Литве
Россияне также должны высказаться о конфликте на Украине, чтобы бежать в марафоне в Литве Фото:

Представители Вильнюсского марафона в Литве сообщили, что россияне и белорусы не смогут претендовать на призовые места в забеге. Речь идет, в том числе, о гражданах, проживающих в Литве и имеющих ВНЖ или ПМЖ. 

«Вильнюсский марафон объяснил, почему граждане России и Беларуси с ВНЖ/ПМЖ Литвы не смогут претендовать на призовые места в забеге», — передает telegram-канал «Волна». По сообщению организаторов, россияне и белорусы должны будут подписать перед марафоном документ об отношении к конфликту на Украине. 

Представители Вильнюсского марафона подчеркнули, что забег — это закрытый чемпионат Литвы. А значит, на призовые места могут рассчитывать в принципе только граждане этой страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Вильнюсского марафона в Литве сообщили, что россияне и белорусы не смогут претендовать на призовые места в забеге. Речь идет, в том числе, о гражданах, проживающих в Литве и имеющих ВНЖ или ПМЖ.  «Вильнюсский марафон объяснил, почему граждане России и Беларуси с ВНЖ/ПМЖ Литвы не смогут претендовать на призовые места в забеге», — передает telegram-канал «Волна». По сообщению организаторов, россияне и белорусы должны будут подписать перед марафоном документ об отношении к конфликту на Украине.  Представители Вильнюсского марафона подчеркнули, что забег — это закрытый чемпионат Литвы. А значит, на призовые места могут рассчитывать в принципе только граждане этой страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...