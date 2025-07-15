Марафон в Вильнюсе отказался признавать россиян победителями забега

Представители Вильнюсского марафона в Литве сообщили, что россияне и белорусы не смогут претендовать на призовые места в забеге. Речь идет, в том числе, о гражданах, проживающих в Литве и имеющих ВНЖ или ПМЖ.
«Вильнюсский марафон объяснил, почему граждане России и Беларуси с ВНЖ/ПМЖ Литвы не смогут претендовать на призовые места в забеге», — передает telegram-канал «Волна». По сообщению организаторов, россияне и белорусы должны будут подписать перед марафоном документ об отношении к конфликту на Украине.
Представители Вильнюсского марафона подчеркнули, что забег — это закрытый чемпионат Литвы. А значит, на призовые места могут рассчитывать в принципе только граждане этой страны.
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