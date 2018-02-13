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Главные новости Пермского края
20:16  13 февраля 2018 0

В пермском зоопарке умерла старейшая в России медведица

Амдерма всегда защищала свое потомствоФото: сайт 59.ru

Пермская медведица Амдерма скончалась от старости на прошлой неделе. Сотрудники зоопарка и жители города скорбят и обещают помнить ее всегда.

Медведица родилась примерно в 1980 году на Крайнем Севере. Ее вместе с медвежатами нашли в поселке Амдерма, в честь которого ей дали имя. Ее привезли сначала в Ленинградский зоопарк в 1989 году, сообщает 59.ru. Затем медведицу перевозили во многие российские зоопарки, пока наконец не отправили в Пермь в 1997 году, где она прожила всю жизнь.

Амдерма рожала каждые два года от самца Юкона, всего было шесть медвежат, рассказала порталу ученый секретарь Пермского зоопарка Елена Бурдина. Потомство медведицы живет не только в российских зоопарках, но и за границей, к примеру, в Японии. В 2013 году медведица приняла двух чужих 10-месячных медвежат Милку и Сэрику и воспитала их.

По характеру Амдерма была очень спокойной. Сотрудники зоопарка и жители Перми скорбят о ней в соцсетях: «Наша дорогая Амдерма, мы находимся в самой глубокой печали. Вы будете жить вечно в нашей памяти. Спите спокойно»; «Вы все еще живете в наших сердцах».

Напомним, что в ноябре 2017 года в пермском зоопарке погиб медвежонок. Малыша убила и съела собственная мать Милка, которая воссоединилась с самцом Сэрику и старшей подругой Амдермой.

Ольга Кулакова
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