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15 февраля 2018
14 февраля 2018
23:28  14 февраля 2018 0

Россияне назвали лучшие фильмы о любви

Самой любимой сентиментальной картиной для жителей России стал «Форрест Гамп»ФОТО: Flickr, Loren Javier

Портал «Кино Mail.ru» составил список лучших фильмов о любви, по мнению жителей России. В рейтинг вошли десять любовных кинолент разных лет, которые больше всего пришлись по вкусу россиянам.

Первую строчку заняла картина Роберта Земекиса «Форрест Гамп». За нее проголосовали более 55 тысяч человек. На втором месте оказалась американская мелодрама «Титаник» Джеймса Кэмерона, за которую отдали 51,7 тысяч голосов. И замыкает тройку лидеров советская трагикомедия Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

За ними следуют «Унесенные ветром» 1939 года, «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных ролях, «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо, трагикомедия «Красотка», «Дневник памяти», «Миллионер из трущоб», а также «Летят журавли», передает «Федеральное агентство новостей».

«Обычно женщины оценивают такие фильмы выше и активнее, чем мужчины, — в среднем они ставят 60 процентов оценок. Единственным исключением является фильм „Форрест Гамп“. Более половины оценивших его — мужчины. Самым „женским“ фильмом можно назвать „Унесенные ветром“: среди оценивших его зрителей самая высокая доля женщин — 74 процента», — цитирует «Лента.ру» руководителя проекта Екатерину Староверову.

Александр Черноскутов
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